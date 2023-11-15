«التنمية المحلية»: استمرار مبادرة خفض أسعار السلع في المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مع الجهات المختصة والمحافظات تتابع استمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع للتخفيف عن المواطنين، إذ يتم العمل على توفير السلع الأساسية من السكر والأرز والدواجن وخلافه.

وأضاف «قاسم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات؛ من أجل التأكد من الأسعار وجودة السلع، لافتا إلى أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع.

تلقي الشكاوى من خلال مبادرة «صوتك مسموع»

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات تواصل مع المحافظات متابعة أكثر من ملف منها توفير السلع بأسعار مخفضة وأيضا مواجهة التعديات ومخالفات البناء واستعدادات موسم الشتاء من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من أي أزمات، موضحا أن الوزارة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال مبادرة «صوتك مسموع».

وأوضح أن الوزارة مستمرة في إطلاق مبادرة سند الخير بالتعاون مع الجمعيات والمبادرات من أجل خفض أسعار السلع والوصول للمواطنين في القرى والأحياء الشعبية.