«التنمية المحلية» تعلن استمرار مبادرة خفض أسعار السلع في المحافظات

أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بالمحافظات بنسب من 15 لـ25% وهي سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، إضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

خفض أسعار السلع

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرًا حول جهود محافظة الدقهلية في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق، ومتابعة عمل الأسواق ومحلات بيع كل انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتكثيف حملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

حملات التموين

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 128 محضرا بالمخالفات في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وشملت 8 من المراكز والمدن بنطاق المحافظة، وهي المنزلة وبني عبيد وميت سلسيل ودكرنس ومنية النصر وأجا ومحلة دمنة، حيث تم المرور على 115 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

كما تم المرور على المحلات والأسواق؛ للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة، والتأكد من وجود قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.