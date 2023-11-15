بالأرقام.. إنجازات برنامج «التنمية المحلية» في محافظتي قنا وسوهاج

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنجازات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بمحافظتي قنا وسوهاج، موضحًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ المشروعات التي جرى إنجازها بمحافظتي قنا وسوهاج، وفرت آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وحسنت الخدمات المقدمة لملايين المواطنين.

727 مشروعًا قيد التنفيذ

ولفت المركز إلى أنه جارِ تنفيذ 727 مشروعًا، تشمل ما يلي:

- 7 مشروعات صرف صحي متكامل.

-11 مشروع مد وتدعيم لخدمات الصرف الصحي.

-4 محطات مياه شرب و34 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.

- 49 مشروع رصف.

- إحياء استثمارات متعثرة تتجاوز 6 مليارات جنيه.

- 480 مليون جنيه تطوير ودعـم التكتلات الاقتصادية.

- 6.1 مليارات جنيه ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية.

إنجاز 5130 مشروعًا بتكلفة 19.2 مليار جنيه

ولفت مركز المعلومات إلى أنّ المشروعات المنفذة نحو 5130 مشروعًا، موضحًا أنّ المشروعات التي تم إنجازها بتكلفة 19.2 مليار جنيه، تمثلت فيما يلي:

- 4403 مشروعات تم الانتهاء منها، من بينها:

- 638 مشروع رصف طرق بأطوال 1000 كم في 18 قرية ومدينة.

- 30 كوبري سيارات وأنفاق.

- 95 مشروع تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية.

- 14 مشروع تغطية ترع في 13 قرية ومدينة.