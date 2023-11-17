«بلومبرج»: الاتحاد الأوروبي يخطط لتعميق علاقته مع مصر

أعلن الاتحاد الأوروبي، تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الصراع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على حدودها.

رئيسة الاتحاد الأوروبي تخطط لزيارة مصر

وتخطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة القاهرة قريباً لتعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تسريع جهود شراكته مع مصر، نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان.

الخطة تتضمن 6 أولويات منها مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها

وكشف مصدر طلب عدم ذكر اسمه لوكالة «بلومبرج» أن خطة الاتحاد الأوروبي ستتضمن 6 أولويات تتراوح بين الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن، مع استكشاف الخيارات من الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها.

كما سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو، ما يعادل 9.8 مليار دولار، في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية.