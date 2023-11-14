«خارجية النمسا»: ننتظر تقدما في انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم، أن وحدة الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية في الحرب ضد الإرهاب.

مشاركة قوية

وشدد «شالينبرج»، في تصريحات اليوم، عقب مشاركته أمس، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، على أهمية التماسك داخل الاتحاد الأوروبي في ظل حلقة نار الأزمات حول أوروبا.

خطة عمل موسعة

لفت إلى أن النمسا أطلقت خطة عمل لتوسيع التعاون في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة مع دول غرب البلقان، مشددا على ضرورة إحراز تقدم في ملف انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شددوا على تضامنهم مع أوكرانيا التي لا تزال مسرحاً للعدوان الروسي، معربا عن ثقته في أن الدعم لأوكرانيا سيستمر طالما كان ذلك ضروريا.