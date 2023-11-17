«العجرمي»: تصدي الرئيس السيسي لمخطط تهجير الفلسطينيين أجبر أمريكا على تغيير موقفها

قال الدكتور أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن المخطط الاستيطاني الإسرائيلي التوسعي ينفذ بشكل واسع ومكثف في الضفة الغربية، لافتا إلى أن العالم لا ينظر بشكل كبير ما يحدث في الضفة الغربية في مقابل ما يحدث في قطاع غزة.

«العجرمي»: الاحتلال الإسرائيلي يحاول القضاء على القضية بالتهجير

وواصل «العجرمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يحاول القضاء على القضية الفلسطينية بتهجير نحو 2.5 مليون فلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تصدى للمخطط الإسرائيلي، وانتبه له مبكرا، لدرجة أن موقف الرئيس السيسي من التهجير أجبر الموقف الأمريكي على عدم توجيه دعمه لمخطط «التهجير القسري».

حملات اعتقالات واسعة

أضاف وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أنَّ قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات موسعة منذ السابع من أكتوبر الماضي، علاوة على هدم بيوت، واعتداء على المواطنين ومصادرة أراض، مؤكدا أن ما يحدث غير مرئي بسبب المجازر الواقعة في غزة.

اعتقال ما يزيد عن 2000 فلسطيني

وتابع بأن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد علي 2000 شخص، إذ جرى اعتقال 90 فلسطينيا في الضفة الغربية أمس، موضحا أن المشروع الإسرائيلي لا يريد لأي فلسطيني التواجد داخل أراضيه.