الكشف الطبي على 524 مريضا في قافلة لجامعة جنوب الوادي بشلاتين

واصلت قافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة، أعمالها لخدمة أهالي مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.

فعاليات اليوم الثاني للقافلة الشاملة

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه خلال اليوم الثاني للقافلة، التي تضم الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واصل أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد توافدهم على مقر القافلة التنموية الشاملة.

وبحسب البيان الصادر اليوم، وقع الكشف الطبي المجاني من خلال العيادات الطبية في مختلف التخصصات الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والنساء والتوليد والأطفال والصدرية والجلدية والمسالك والجراحة العامة بالإضافة الى الأسنان، حيث استقبلت عيادات القافلة 524 حالة مرضية في مختلف هذه التخصصات، كما تم تحويل عدد من الحالات إلى المستشفى الجامعي لتوفير العناية اللازمة.

قافلة بيطرية في حلايب وشلاتين

وأضاف الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعاليات اليوم الثاني تضمنت أيضا قافلة طبية بيطرية لتقديم الخدمات البيطرية، وصرف العلاج بالمجان، مشيرا إلى أن القافلة أسفرت نتائجها عن توقيع الكشف الطبي البيطري على 1113 حالة من الجمال والأغنام والماعز، بالإضافة الى الحمام والدجاج.