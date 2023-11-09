جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي قرية قصير بخانس بقنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية بقرية قصير بخانس بأبوتشت، شمال محافظة قنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية

وقال الدكتور محمد سعيد نائب، رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة قدمت خدماتها لعدد 677 حالة في تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والأطفال والجلدية والنفسية والعصبية وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.

وأكدت جامعة جنوب الوادي بحسب البيان الصحفي اليوم، إن الجامعة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية في جميع قرى المحافظة، وخاصة قرى حياة كريمة بشكل مجاني، وذلك في إطار دور الجامعة تجاه المجتمع.