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9 محاور في تقرير جامعة جنوب الوادي ربع السنوي.. منها التحول الرقمي

كتب:

رجب آدم
11:41 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

أصدرت جامعة جنوب الوادي، تقريرها ربع السنوي لأنشطة الجامعة، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2023.

التحول الرقمي

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في بيان اليوم،  إنه حرص منذ توليه رئاسة الجامعة على المضي في مسار المبادرات التطويرية، اتساقاً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على بناء عدد من الهياكل التنظيمية، والاتجاه نحو التحول الرقمي، والأتمته في مختلف القطاعات والإدارات والمراكز فى الجامعة.

وأضاف، أن الجامعة تعمل في إطار من الحوكمة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، لأداء دورها في إتاحة فرص التعليم العالي بجودة وتنافسية، وتشجيع البحث العلمى وتقديم خدمات مجتمعية على قدر كبير من التميز والفاعلية.

محاور التقرير ربع السنوي

وتضمن التقرير ربع السنوى لجامعة جنوب الوادي، أهم أنشطة وفعاليات وإنجازات الجامعة من خلال تسعة محاور، وهى محاور التحول الرقمي، وتطوير النظم الإدارية، وتطوير البنية التحتية والتعليم والدراسات العليا والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، وتكافؤ الفرص، وتقليل فجوة النوع الاجتماعي، وتعزيز فرص التعاون المشترك واللقاءات والمشاركات الخارجية.

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