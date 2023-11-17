مساعد وزير الخارجية السابق: الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن نصر زائف لتبرير الحرب

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية السابق، إنَّه بدخول الحرب على غزة اليوم الـ42، وسط اعتداءات متكررة وحصار متواصل للقطاع، يتضح إلى أي مدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي مضطربة وتبحث عن أي شكل من أشكال الانتقام أو رمزيات الانتصار، لكنها لم تحقق أي هدف من أهدافها، وتعلم منذ اليوم الأول أنها ترتكب جريمة حرب بقصف المدنيين.

«حجازي»: أهداف المحتل المعلنة منذ بداية الحرب على غزة لم تتحقق

أضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنه الشرقاوي، والمُذاع على «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ الأهداف المعلنة لـ الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربه على غزة، هي القضاء على الفصائل في القطاع وإطلاق سراح الأسرى، ولم يحقق أي منهما.

جيش الاحتلال في هجومه على الفصائل.. كالقابض على الماء

وتابع مساعد وزير الخارجية السابق: «العدوان الإسرائيلي في استهدافه للفصائل والبحث عنها كالقابض على الماء.. الفصائل تحت الأرض وليست أمامه، وبالتالي اقتحام مدن سكنية ليست من أعراف الجيوش النظامية صاحبة الشرف ولا تقدم على مثل هذه الأفعال».