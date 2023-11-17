عاجل.. الجهود المصرية تنجح في إعادة تدفق الوقود إلى قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بأنه جرت إعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر، إلى قطاع غزة، تكليلا للجهود المصرية المستمرة في هذا الشأن.

ووفقا لآخر الاحصائيات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8505 أطنان مقدمة من «مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6740 طنا، وقدم عدد من الدول العربية العدديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية».

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري.