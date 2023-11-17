محافظ كفر الشيخ يوجه بالإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير في المدارس

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير بالمدارس بمراكز الشباب، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية للمحافظة، لمشاركة الأطفال في هذه المسابقة المتميزة، كما وجّه المُعلمين بتوضيح أهمية المسابقة للأطفال والمجالات التي توفرها المسابقة، للمشاركة بها.

استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

وأشار المحافظ، إلى استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة، التي يُنظمها المجلس الأعلى للثقافة حتى 31 ديسمبر المقبل، في مجالات «القصة القصيرة، والشعر، والتأليف المسرحي، والرسم، والعزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، والغناء، وتصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، والابتكارات العلمية».

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من 5 حتى 12 عاما، والفئة العمرية الثانية تضم فوق 12 وحتى 18 عاما، ولكل فئة عمرية جائزتين لتُصبح 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه، وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، ونشر الوعي الثقافي بين الطلاب، وحّثهم على التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات، بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني.

شروط الحصول على جائزة الدولة للمبدع الصغير

يذكر أنّ الشروط والضوابط الخاصة بجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تم الإعلان عنها، تتضمن ألا يزيد عمر المتسابق عن 18 عاما، ولا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع، والأعمال باللغة العربية فقط، وألا يكون العمل قد سبق له الفوز بأي جائزة من قبل، والتقدم إلى المسابقة «إلكترونيًا» عبر الموقع الإلكتروني.

وللاستعلام والاستفسار عن الجائزة، الدخول على صفحة «جائزة المبدع الصغير» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أو على الموقع الإلكتروني.