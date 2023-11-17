رئيس مدينة طما بسوهاج: نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة وصلت إلى 85%

تابعت المهندسة هويده شافعي رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، الخميس، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة المنفذة بالمركز، لقرب موعد تسليمها، وإزالة معوقات العمل أمام تنفيذها.

مشروعات حياة كريمة بطما

وقالت «شافعي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجري متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب.

تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات

وأضافت تم التوجيه بتسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بالمشروعات، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بقرى مدينة طما والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

تنفيذ المشروعات بنسبة 85%

وشددت على متابعة مشرعات قرية «أم دومة» على استمرار المتابعة اليومية لنسب ومعدلات التنفيذ، بجانب التواصل الدائم مباشرة وميدانياً بين كل الجهات ذات الصلة، بجانب الاجتماعات المتكررة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأعمال لحلها، حتى يتم الانتهاء من المشروعات في كافة القطاعات وفقًا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، ودخولها الخدمة حيث تجاوزت نسب التنفيذ 85%.

ويُجري حاليًا إنشاء حديقة خضراء في «أم دومه» نظرًا لاختيارها ضمن مشروع القرية الخضراء، فضلاً عن اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها.