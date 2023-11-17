غلق 51 منشأة وإعدام 1310 كيلو أغذية غير صالحة في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي، بشن حملات تفتيشية على 350 منشأة، تبين أن 51 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

أكد «مكين» في بيان، أن الحملات المرورية جاءت بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

من جانبها، أوضحت مدير عام الطب الوقائي بمحافظة الدقهلية الدكتورة لمياء سلامة، أن الحملات تمكنت من تحرير 198 محضراً وسحب 99 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1310 كيلو أغذية متنوعة و292 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.