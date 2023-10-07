ضبط 5 أطنان بطاطس تالفة في حملة لـ«مراقبة الأغذية» بالقليوبية

تحفظت أجهزة مديرية الصحة بالقليوبية، على 5 أطنان بطاطس تالفة جرى ضبطها في حملة لفريق إدارة الأغذية بمديرية الصحة والسكان، بالتعاون مع مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية.

تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، أن الحملة تأتي في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية تحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

ضبط 125 جوال بطاطس تالفة

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم ضبط 125 جوال بطاطس في ثلاجة خضروات، وزن الجوال الواحد ما يقرب من 40 كيلو بإجمالي 5 أطنان تقريبا، حيث تبين للجنة ظهور علامات التلف الواضح عليها مع انتشار الروائح الكريهة.

وأوضح أنه جرى تحرير محضر بالمضبوطات وعرضه على الجهات المعنية للتحقيق، والتي قررت التحفظ على المضبوطات وتشميع المكان وطلب تقرير حول حالة الكمية وقت الضبط.

وأضاف أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة بالمنشأة تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بمشاركة رجب نصر مراقب أول الأغذية بالمديرية، وعادل بيومي مراقب أول الأغذية بالمديرية، وعلاء السباعي مراقب أول الأغذية بالقناطر، ومفتشي الأغذية إبراهيم فكري ورضا عبد المنعم.