أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم.. تنطلق في 8 محافظات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، والتي انطلقت في عدة محافظات، وهي: «سوهاج - قنا - السويس - الإسماعيلية - شمال سيناء - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية - الإسكندرية - القليوبية - الجيزة - القاهرة»، ستتوسع تدريجيا في جميع محافظات الجمهورية.

أماكن حملة «هنوصلك» اليوم

وأفادت «التضامن الاجتماعي» أن الأماكن التي تجوبها حملة «هنوصلك» اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، تأتي وفقا للجدول التالي:

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي.

- صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.

- الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

- الإصابة بضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر الأصابع.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- الإعاقة الذهنية وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.

- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».