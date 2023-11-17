إزالة 269 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية خلال أسبوع

نجحت محافظة الإسماعيلية خلال أسبوع في تنفيذ 269 حالة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المراكز والمدن والقرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كل التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن عمليات الإزالة جرت بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية منذ السبت الماضي وحتى أمس الخميس في مراكز فايد وأبوصوير والقنطرة ومركز الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على عدم التهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن التعامل مع أي نوع من التعديات سيكون بكل حزم.

أضاف: «يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه في تسهيل هذا التعدي، فالرقعة الزراعية حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي».

بشارة يوجه بحملات مكثفة خلال نوفمبر

ووجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة طوال شهر نوفمبر لإزالة أي تعديات، إلى جانب استمرار رصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونبه على الإزالة الفورية في المهد، لحالات التعدي، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية.