أخبار الإسكندرية.. عامل ينهي حياته شرقاً واحتفالات مارجرجس غرباً

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، حيث برز الحدث الأكبر في إنهاء عامل لحياته شنقاً، شرق المدينة، نتيجة مروره بضائقة مالية، بينما كانت الأفراح تعم غرب الإسكندرية، وتحديداً في منطقة غيط العنب، التي شهدت احتفالات كبرى بمناسبة ليلة «عيد مارجرجس»، فيما نفذت جامعة الإسكندرية قرار وزارة التعليم العالي بمنع دخول الطلاب والأساتذة غير الحاصلين على لقاح كورونا.

عامل ينهي حياته في الإسكندرية بمشنقة نتيجة ضائقة مالية

أنهى عامل حياته بشنق نفسه داخل شقة سكنه في منطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتوفى يمر بأزمة نفسية، نتيجة ضيقة مالية دفعته لذلك.

واقرت أسرته، في التحقيقات، بأن المتوفى يعاني من اكتئاب وحالة نفسية سيئة لمروره بضائقة مالية، وفوجئوا به معلق في مشنقة أعدها بباب الغرفة، ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته.

احتفالات عيد مارجرجس في غيط العنب بين المسيحيين والمسلمين

على الجانب الآخر من غرب الإسكندرية، كانت الاحتفالات تعم منطقة غيط العنب، وبالتحديد حول كنيسة الشهيد مارجرجس كونها ليلة عيد استشهاد الشهيد مارجرجس المزاحم ومرور 82 عام على انطلاق الصلوات في الكنيسة.

وجاء ذلك من خلال صلوات العشية والزفة وتطييب جسد مارجرجس التي ترأسها الأنبا ايلاريون أسقف عام غرب الإسكندرية، وحضور كهنة الكنيسة وسط توافد كبير من شعب الكنيسة ومحبيها الذين ملئوا جوانب الكنيسة بل والشوارع المؤدية لها.

كما برزت لقطات الوحدة الوطنية التي تعكس طبيعة أبناء المنطقة حيث تواجد المسلمين والمسيحيين في الشوارع للاحتفال بهذا العيد الذي يطلق عليه «مولد مارجرجس» كون الاحتفالات الخارجية تشبه الموالد.

جامعة الإسكندرية تبدأ تطبيق قرار عدم دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا

بدأت جامعة الإسكندرية تطبيق قرار عدم دخول منتسبي الجامعة غير الحاصلين على لقاح كورونا للحرم الجامعي أو مقار عملهم، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك.

ووجه رئيس الجامعة بإضافة عدة نقاط أخرى للتطعيم داخل مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبى، قريبة من البوابات، لتوفير اللقاح للطلاب، وعدم حدوث تكدس بين متلقى اللقاح، كما وجه بضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية داخل الحرم الجامعي، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.