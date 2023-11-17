خريطة فصل الكهرباء في بيلا بكفر الشيخ للصيانة الدورية.. المواعيد والأماكن

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقرى التابعة لمركز بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الأسبوعية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة من يوم السبت 18 نوفمبر وحتى الخميس 23 من ذات الشهر، من ساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 مساء.

خريطة فصل الكهرباء لمدة أسبوع في بيلا

وأوضح القطاع في بيان صادر اليوم لجمعة، أنّ المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها، نظراً لإجراء أعمال الصيانة شبكات الجهد المنخفض، وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين كالتالي:

- يوم السبت الموافق 18 نوفمبر: المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي قرية الحوة وتوابعها، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «الترزي - المعهد - العرب» بقرية الحوة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي ريف الحوة.

- يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر: المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي قرية الجرايدة وتوابعها، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «تدعيم المرور - المرور» بقرية الجرايدة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي العطاونة «خروج لوحة توزيع الجرايدة».

- يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر: المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي قريتي دويدار وأبو عساكر، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «أبو عساكر - دويدار الصغري - دويدار الكبري»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي ريف الدمايرة «خروج محطة محولات الخفير».

- يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر: المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي جزء من مدينة بيلا، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «المشرفي - الدميري» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على مغذي حي الصنايع «خروج لوحة بيلا القديمة».

- يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر: المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي قرية إبشان وتوابعها، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «إبشان البحر - المستشفي» بقرية إبشان، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي قرية إبشان «لوحة توزيع بيلا الجديدة».

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وأهاب قطاع كهرباء كفر الشيخ بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.