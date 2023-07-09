التموين تكشف إمكانية إضافة الزوجة الثانية على بطاقة تموين الزوج

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بزوجها، سواء بعد فصلها من بطاقة تموين أسرتها، أو ضمها كفرد جديد على البطاقة.

طرق إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وقالت مصادر لـ«الوطن»: «من حق رب الأسرة أن يختار إضافة الزوجة التي يريد ضمها على بطاقته، إما الزوجة الأولى أو الثانية، ولا يجوز إضافة زوجتين على البطاقة»، مشيرة إلى أن الإضافة تتم من خلال فصل الزوجة من بطاقة أسرتها أو من خلال تقديم طلب إضافة جديد لزوجته إذا كانت الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

- أن تكون الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية إذا كان إضافة الزوجة لأول مرة، وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أو أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، أو أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو أبناء الأسر البديلة، أو زوجات الشهداء».

- ألا يكون عدد أفراد بطاقة التموين 4 أو أكثر من 4 أفراد، تنفيذا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن يكون عدد أفراد البطاقة بحد أقصى 4 أفراد.