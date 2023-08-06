هل متاح عمل بطاقة تموين جديدة للزوج وفصله عن أسرته؟.. مصدر يوضح

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن للزوج الحق في الاستقلال عن أسرته والفصل من بطاقة التموين، واستخراج بطاقة تموين جديدة له باسمه، وتحويل حصته من الخبز والسلع التموينية على البطاقة التموينية الجديدة.

استخراج بطاقة تموين جديدة

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن» أن من شروط استخراج بطاقة تموين جديدة ومنفصلة للزوج، وجود قسيمة زواج مميكنة، إذ لا يمكن فصل أي فرد من أفراد البطاقة منفصلا ببطاقة خاصة له إلا إذا توافر الشرط الاجتماعي الخاص بالزواج، وتوفر وزارة التموين خدمة الفصل الاجتماعي عبر بوابة مصر الرقمية للتموين أو عبر مكاتب التموين بالمحافظات.

خدمات التموين للأسر الأولى بالرعاية

ونوهت المصادر، باستمرار توقف خدمة إصدار بطاقات التموين الجديدة إلا إذا توافر شرط الاستحقاق للأسرة المتقدمة بطلب، إذ خصص وزير التموين والتجارة الداخلية خدمات إضافة المواليد وإصدار البطاقات التموينية، للأسر الأولى بالرعاية فقط من أصحاب معاش تكافل وكرامة وأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات، وأسر الشهداء والأسر البديلة.