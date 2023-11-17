إصلاح كسر خط المياه الرئيسي على طريق الأحرار بالزقازيق

أنهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح كسر بالخط الرئيسي لمياه الشرب بُقطر 6 بوصة، على طريق الأحرار بمدينة الزقازيق، وجرى إعادة ضخ المياه على الفور إلى أهالي المنطقة.

سرعة حل أي مشكلات طارئة

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بسرعة حل أي مشكلات طارئة، والتواصل الدائم مع المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

إصلاح انفجار خط مياه الشرب الرئيسي

وكانت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق تلقت شكوى من الأهالي تفيد بانفجار خط المياه الرئيسي ناحية طريق «الأحرار - الزقازيق»، ما أدى إلى تراكم المياه في الشارع وتعطل الحركة المرورية، بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب عن العديد من المساكن في منطقة انفجار خط مياه الشرب.

وعلى الفور توجه عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي والفنيين والعمال إلى مكان الشكوى لسرعة حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.