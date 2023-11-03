«الجيزة»: انتهاء أعمال إصلاح كسر خط مياه بقرية برطس بأوسيم

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم بالجيزة، من أعمال إصلاح كسر بخط مياه بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه جرى الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعه الانتهاء من الأعمال، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بضخ المياه في صورتها الطبيعية للقرى المتأثرة.

وشدد اللواء أحمد راشد على رئيس مركز ومدينة أوسيم بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة لطبقة الطريق وتجفيف الطريق ومحيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق بجوار مجمع المدارس لعدم إعاقه الحركة.

متابعة حاله النظافة

وفي نفس الإطار تابع محافظ الجيزة اليوم الجمعة حاله النظافة وجهود رفع كفاءة الطرق بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة في اطار المتابعات الميدانية اليومية.

شدد المحافظ على رئيس حي الدقي بمنع كافة صور التعديات والإشغالات بالطرق العامة وعدم السماح للمحال والمنشأت التجارية بالتعدي على أرصفة المشاة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة.

الاستماع لآراء وشكاوى المواطنين

كما حرص المحافظ خلال جولته على الاستماع لآراء وشكاوى المواطنين موجها بحل الشكاوى الواردة.

رافق المحافظ خلال الجولة السادة محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.