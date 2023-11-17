أسعار الأرز الشعير اليوم.. استقرار «رفيع الحبة» لليوم السادس

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، استقرار أسعار الأرز الشعير لليوم السادس على التوالي، لسعر طن الأرز رفيع الحبة، كما شهدت حركة بيع وتداول الأرز الشعير على نطاق واسع، داخل الأسواق العامة والمتاجر، في المحافظات خلال موسم حصاد الأرز من العام الجاري 2023.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «عبد الغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، شهدت استقرارا جديدا، بما يصب بالنفع على جموع المستهلكين في محافظات مصر، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعيراليوم، عريض الحبة بـ 18 ألف جنيه.

- كما استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 17 ألفاً و150 جنيهاً، لليوم السادس على التوالي.

أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة

وأشار «عبد الغفار»، إلى وجود وفرة كبيرة من الأرز الشعير، بما يكفي احتياجات السوق المحلية ويحقق فائض، لافتا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ينتجان بواقع 82% من محصول الأرز المنزرع، على مستوى المساحات المنزرعة في شتي حقول محافظات مصر للعام الجاري 2023.