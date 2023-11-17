القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال «شخصين - مقيمان بمحافظتي القاهرة، الجيزة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكّنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - وشراء سيارات.

وقدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ5 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.