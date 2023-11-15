وكيل صحة سوهاج يشيد بسياسية مكافحة العدوى في مستشفى الهلال

أشاد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة، بمحافظة سوهاج بمستوى الخدمة المتميزة وأساليب وسياسات مكافحة العدوى بمستشفى الهلال بسوهاج، مثمناً جهود المستشفى في خدمة المرضى بالمحافظة، وذلك خلال جولة تفقدية لمستشفى الهلال بسوهاج، والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، رافقه خلالها الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد حسن ياسين رئيس فرع التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور محمد عبدالرحيم مدير المستشفى.

تفقد أقسام مستشفى الهلال بسوهاج

وتفقد وكيل وزارة الصحة ومدير فرع التأمين الصحي ومرافقوهم الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى وأقسامها المختلفة، وقسم الاستقبال والأشعة العادية والمقطعية والمعامل والحضانات والعمليات والعنايات ووحدة الغسيل الكلوي، والأقسام الداخلية والصيدلية، وأقسام المستشفى الأخرى.

مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تعد صرحا متميزا لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، ويعمل بها نخبة من أمهر أطباء المحافظة.