ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في قرى ومراكز الشرقية.. كيلو السكر بـ 27 جنيها

كشفت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن مبادرة تخفيض السلع تضم 37 سلعة غذائية أساسية مخفضة بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 15 وحتى 20%، وأبرزها «السكر، ومنتجات الألبان والزيت والأرز وغيرها».

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على محلات الجملة بمضمون مبادرة تخفيض السلع، تأكيدًا على البيع بسعر الجملة وأبرزها تخفيض سعر السكر الأبيض الذي وصل 27 جنيها، مع إلزام المساهمين في المبادرة بتقديم السلع للمواطنين بالأسعار المتفق عليها بنسبة التخفيض.

تخفيض سعر كيلو السكر

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن وزارة التموين، إلى طرح كميات كبيرة من سلعة السكر في البورصة المصرية، وحصلت عليها 3 شركات وجار الاتفاق مع الشركة الرابعة لمنحها حق التوزيع مع الالتزام بالأسعار المخفضة للمبادرة، مؤكدة تشديد الرقابة على تلك الشركات ومتابعتها ومدى التزامها بتوزيع السكر في المنافذ المتفق عليها وإيضاح أماكنها للمواطنين مع التأكيد على بيع كيلو السكر بسعر 27 جنيهًا فقط.

37 سلعة في مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن المبادرة تضم 37 سلعة بأسعار مخفضة تصل لـ20%، مؤكدة قيام الأجهزة الرقابية بدورها ومتابعة الأسواق والمنافذ المشاركة في المبادرة، موضحة بعض السلع كالتالي:

قائمة السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، تضم: «الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والزيت، والجبن».