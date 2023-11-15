13 مستندا مطلوبا لإضافة المواليد على بطاقة التموين

أصحاب معاش تكافل وكرامة، أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أبناء الشهداء، أبناء الأسر البديلة، فئات خمسة حددتها وزارة التموين من أجل إتاحة الفرصة أمامهم لإضافة المواليد على بطاقة السلع التموينية، للحصول على الدعم التمويني شهريا من جانب الدولة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجديد على بطاقات التموين، وذلك للفئات المستفادة فقط والمعلنة من جانب وزارة التموين، التي يحق لها إضافة المواليد الجدد على البطاقة، وعلى اصحاب كل فئة تقديم المستندات المؤكدة لحالته.

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية.

- شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية، بالنسبة لاي من الأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج «الأرملة».

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة للمطلقة.

- برنت تأميني لا تزيد قيمته على 1500 جنيه بالنسبة لكل من الأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة من الشؤون الاجتماعية.

- كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.