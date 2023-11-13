مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»: اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود وقف إطلاق النار في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلاً عن مصادر مطلعة، بوجود اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في إطار تكثيف الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين.

وزارة الصحة الفلسطينية

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة بالكامل وغير صالحة للسكن، بعدد 50 ألف وحدة، كما أن المرافق الصحية غير العاملة، بسبب نقص الوقود أو القصف، يبلغ عددها 19 منشأة، من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 عيادة صحية أولية.

وأضافت الوزارة، في تقرير اليوم الاثنين، أنّه بشأن المرافق التعليمية، فإن هناك 278 مدرسة متضررة، و38 متضررة كلياً، كما تعرضت 50 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ، لأضرار بالغة، إذ أصيبت إحداها بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً، وإصابة 195 آخرين بين النازحين، وتضرر ما لا يقل عن 7 كنائس، و66 مسجداً جراء القصف الإسرائيلي.

ونوهت بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس، ما أدى إلى إصابة عدد من المرضى، بالإضافة إلى ممارسات تهجير قسري وإلحاق أضرار بالمباني، بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة أنّ الوصول إلى المستشفى غير ممكن، ما أعاق وصول الفرق الطبية إليه أو إنقاذ المصابين.