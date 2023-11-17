«معلومات الوزراء»: 3 سيناريوهات متوقعة للنفط في ظل التصعيد بالشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، 3 سيناريوهات متوقعة من البنك الدولي للنفط والسلع الأولية، حال استمرار التصعيد في المنطقة، استشهادًا بالتجارب التاريخية السابقة منذ سبعينيات القرن العشرين.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال فيديو، أنه وفقًا لما نشره البنك الدولي، هناك 3 سيناريوهات متوقعة للنفط والسلع الأولية في ظل التصعيد بالشرق الأوسط، خاصة مع تواجد 6% ارتفاع في أسعار النفط منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط حاليًا، ومع ذلك آثاره على أسواق السلع الأولية العالمية محدودة حتى الآن، ولم تتعرض لتأثير يُذكر وفقا للبنك الدولي.

ولكن هناك 3 سيناريوهات متوقعة استنادًا إلى التجارب التاريخية

الأول.. سيناريو "التعطل المحدود"

- يعادل تقريبًا الانخفاض الذي شهدته الأزمة الليبية في 2011.

- 500 ألف: 2 مليون برميل يوميًّا انخفاض في إمدادات النفط العالمية.

%3: %13 ارتفاع مبدئي في أسعار النفط.

الثاني.. سيناريو "التعطل المتوسط"

- يعادل تقريبًا حرب العراق في عام 2003.

- 5:3 ملايين برميل يوميًّا انخفاض في إمدادات النفط العالمية.

- 21 % : 35 % ارتفاع مبدئي في أسعار النفط.

الثالث.. سيناريو "التعطل الكبير"

- يعادل الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية في 1973.

- 8.6 ملايين برميل يوميا انخفاض في إمدادات النفط العالمية.

- %56 : %75 ارتفاع مبدئي في أسعار النفط.