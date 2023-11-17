«القاهرة»: 4 آلاف أجنبي مرخص لهم بالعمل في المحافظة خلال عام

كشف تقرير عن مركز معلومات مديرية العمل بالقاهرة، إجمالي عدد الأجانب المرخص لهم بالعمل خلال عام، في نطاق محافظة القاهرة 4062 أجنبيًا، وأكبر نسبة من الأجانب المرخص لهم بالعمل في المحافظة من الدول الآسيوية بنسبة 35% يليها الأجانب من الدول الأوروبية بنسبة 31.3% يليها الدول العربية بنسبة 15.8% وذلك من إجمالي عدد الأجانب المرخص لهم بالعمل على مستوى المحافظة.

أقل عدد أجانب حاصلين على ترخيص

وأشار التقرير إلى أن أقل عدد من الأجانب المرخص لهم بالعمل في المحافظة من أمريكا الجنوبية بنسبة 0.3% يليها الدول الأفريقية بنسبة 2.7% ثم أستراليا وباقي الجنسيات الأخرى بنسبة 5% وذلك من إجمالي عدد الأجانب المرخص لهم على مستوى المحافظة.

الحاصلون على ترخيص من الدول العربية

وأوضح التقرير أن إجمالي المرخص لهم من الدول العربية في محافظة القاهرة 642 منهم ترخيص أول مرة لـ 266 وتجديد 376، بينما إجمالى الحاصلين على ترخيص من الدول الأفريقية 109، بينما الدول الآسيوية 1426 منهم تجديد 599 وأول مرة 827، بينما الدول الأوروبية وهي 1270 منها أمريكا الشمالية 404 وأمريكا الجنوبية 4062.