زيادة مساحة التشجير في حي غرب بالإسكندرية ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

واصل حي غرب الإسكندرية، أعمال التشجير وزراعة النباتات والأشجار وزيادة المساحات الخضراء في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الحي في إطار مبادرة «100 مليون شجرة»، وبناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة وزيادة المساحات الخضراء والتشجير بنطاق الحي، يواصل المرور على الحدائق بشكل دوري، والعمل على الحفاظ على مظهر الأشجار بتقليمها، بالإضافة إلى زراعة أشجار جديدة لزيادة اللون الأخضر في شوارع الإسكندرية.

تقليم وتجميل الأشجار

وأوضحت أن إدارة الحدائق بالحي، تعمل حاليًا على مواصلة زراعة نباتات وأشجار مثمرة، فضلا عن تنقية الحشائش وتقليم وتجميل الأشجار المنزرعة، وذلك بكل من حديقة البتروجاس وأمين يحيى.

وأشارت إلى أنه تم تقليم 30 نخلة بحديقة أمين يحيى، و25 شجرة أخرى بشوارع الأمير لؤلؤ أمام وحدة مرور غرب بكوبري التاريخ، وأمام مدرسة شهداء التحرير، وأمام مدرسة الطليعة بجوار صحة المتراس.

زراعة أشجار جديدة

وقالت رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحملة استهدفت رفع كفاءة الحدائق وزيادة مساحة التشجير بطريق القباري السريع، حيث تم زراعة 20 نبات تيفيتيا، و10 هبسكس، وعدد من الصبارات وذلك بالجزيرة الوسطى، كما تم تقليم الأشجار وتجريف الحشائش وأعمال النظافة وجمع ورفع المخلفات، مؤكدة أهمية زيادة المساحات الخضراء للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط.