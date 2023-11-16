مجلس الدولة يضع لوحات إرشادية على جدرانه بتفاصيل التقديمات

وضع مجلس الدولة لافتات إرشادية على جدران حجرة التقديمات للتيسير على المتقدمين من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق على مستوى الجمهوية.

محتوى اللوحات الإرشادية

وتضمنت اللوحات الإرشادية ترتيب الجامعات في سحب الملفات وكذا موعد تسليم الملفات، بالإضافة إلى لافتة إرشادية تتضمن ضوابط ملء استمارة التعارف الخاصة بالمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد 2023.

التقديم ينتهي الأحد المقبل

وبدأ مجلس الدولة منذ يوم السبت الماضي في استقبال المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة 2023 على أن ينتهي موعد التقديم في يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر 2023.

شروط التقدم للوظيفة

ويُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلي:

1 - التقديم للذكور والإناث.

2 - ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4 - ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

5 - أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6 - أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

7 - تسحب الملفات من وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة الكائنة في 2 شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة.