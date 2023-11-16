اليوم.. جامعة الأزهر تتقدم لاستلام ملف وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة

يبدأ مجلس الدولة، اليوم الخميس، استقبال خريجي كليات الحقوق من جامعة الأزهر بنين وبنات من دفعة 2023 في يومه السادس والذي بدأ يوم 11 نوفمبر الجاري ويستمر في استقبال المتقدمين حتى يوم 19 ديسمبر، على أن يتم تسليم الملفات من يوم 2 ديسمبر 2023 حتى 10 ديسمبر 2023.

الجامعات التي لم تتسلم الملفات

وهناك 7 جامعات لم تتسلم ملف الوظيفة حتى الآن، نظراً لأن هناك جدولا زمنيا معلنا من قبل مجلس الدولة وهي كالتالي:

يوم السبت الموافق 18 نوفمبر

- جامعة حلوان

-جامعة طنطا

- أكاديمية الشرطة

-الجامعة البريطانية

-الجامعة الألمانية

-الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-جامعة فاروس

يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر

تخلفات، جامعات أخرى.

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.