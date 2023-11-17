مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 12 دولة أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 126 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 25 ألف سائح أجنبي من 12 دولة أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 25 ألف سائح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يكشف وصول 126 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 25 ألف أجنبي على مدار الأسبوع المقبل، بدءًا من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع.

وصول سياح 12 دولة أوروبية

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السياح الأجانب قادمين من مطارات ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وسويسرا وهولندا وإنجلترا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال السياح في مرسى علم

وأوضح أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج سياحية ومهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية، بهدف الترويج السياحي وتنشيط السياحة على الشواطئ.