تفاصيل أعلى شهادة بنكية في مصر بـ«عائد يصل إلى 56%»

دائما ما تقدم البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري الكثير من شهادات الادخار التي تتيحها لعملائها بأعلى عائد، من أجل الحفاظ على مدخرات العملاء ولمنع تآكلها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وحالة التضخم المصاحبة لها حاليا، وهو الأمر الذي تعانيه كل دول العالم.

أعلى 3 شهادات استثمار في الأسواق

ومع تعدد شهادات الاستثمار تعددت العوائد منها وكذا دورية الصرف، وفي ذلك الموضوع، تستعرض «الوطن» أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من خلال 3 شهادات بنكية.

شهادة من البنك العربي الإفريقي

قدم البنك العربي الإفريقي الدولي لعملائه شهادة ادخار بعائد يصل لـ65%، مدفوعة بأخر المدة، ذات معدل عائد تراكمي 18.17%، وأطلق البنك عليها اسم «شهادة الادخارية الثلاثية»، بحسب الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شهادة من البنك الأهلي المصري

أتاح البنك الأهلي المصري واحدة من أعلى شهادات الادخار، حملت اسم الشهادة البلاتينية، ويتم التحصل على العائد بشكل متدرج ودورية صرف شهرية، في حين يصل العائد منها في السنة الأولى لـ22%، وفي السنة الثانية يصل العائد لـ18%، و16% في السنة الثالثة، ويمكن للعميل شرائها بحد أدني ألف جنيه وما يضاعفها.

شهادة من البنك المصري الخليجي

أتاح البنك المصري الخليجي شهادة تأتي ضمن أعلى شهادات الادخار وهي «ثروة بلس»، ويمكن للعميل الاستنفاع بها طيلة 3 سنوات، هي مدة الشهادة، كما يتثني له الشراء بحد أدني يبدأ من ألف جنيه وما يضاعفها، والشهادة تأتي بعائد متدرج.

يصل العائد الخاص بالشهادة «ثروة بلس» لـ23% خلال السنة الأولى، وخلال السنتين الثانية والثالثة فيكون العائد متدرجا، وفق سعر الإيداع للبنك المركزي.