تفاصيل أعلى شهادة ادخارية في بنك الإسكندرية.. «عائد يصل إلى 18%»

يتيح بنك الإسكندرية للمواطنين العديد من الشهادات الادخارية التي تختلف تفاصيلها وفقاً لكل شهادة، في ظل أن كافة البنوك المصرية تقدم للعملاء برامج إدخارية أخرى تختلف تفاصيلها وفقاً لكل بنك، ومن ضمن الشهادات التي يوفرها بنك الإسكندرية شهادة «اليكس ستار بلس».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة اليكس ستار بلس والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة اليكس ستار بلس

- يمكن لجميع العملاء الحصول على الشهادة.

- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

- كما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات.

- وبالنسبة للعائد يصل إلى 18%.

- فيما يتمتع العميل بعائد ثابت يحتسب ويضاف إلى حسابه بشكل شهري.

- كما يقدم بنك الإسكندرية للمواطنين فرصة الحصول على التمويل بنسبة 95% وذلك بضمان شهادة اليكس ستار بلس.

المستندات المطلوبة

- ومن ضمن المستندات المطلوبة عند ذهاب المواطنين للحصول على الشهادة النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة.