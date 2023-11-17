محافظ المنوفية: التحالف الوطني للعمل الأهلي شريك أساسي في البناء والتنمية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور ممدوح العربي المشرف العام على التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة، في إطار بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والتحالف الوطني في خدمة وتنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يؤكد الدور البارز للتحالف الوطني

وأكد محافظ المنوفية، أهمية الدور البارز للتحالف الوطني في دعم جهود الدولة نحو النهوض بمستوى معيشة المواطنين، لاسيما تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتلبية مطالبهم كون الإنسان المصري يأتي على رأس أولويات الجمهورية الجديدة ومستهدفات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التحالف الوطني يعد شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمختلف المحافظات.

العربي: توحيد الجهود لتعظيم الاستفادة من برامج الحماية

وثمن الدكتور ممدوح العربي جهود محافظ المنوفية، في دعم الفئات الأولى بالرعاية ولا سيما الحالات المرضية من خلال تنظيم لقاءات دورية ويومية للتواصل والاستماع المباشر لمطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ إجراءات فورية عاجلة دعماً لهم مراعاة لحقوقهم، مؤكداً أنه انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية يسعى التحالف الوطني بالشراكة مع أجهزة الدولة على توحيد الجهود من أجل الوصول لتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المتنوعة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة لهم.