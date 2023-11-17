«الغزل والنسيج» تعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المنوفية غدا

تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، غدا، مؤتمرا جماهيريا عماليا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في النتخابات الرئاسية المقبلة، يشارك فيه آلاف عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلون عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، بشركة غزل شبين الكوم.

مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ويهدف المؤتمر إلى دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن اختيار محافظة المنوفية لكونها من المحافظات العريقة التي تضم عددا كبيرا من القامات العلمية والتنفيذية والحكومية، إضافة لكونها تضم مواقع عمالية واقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة.

إنجازات الرئيس السيسي

أكد الأمين العام للاتحادين العربي والدولي، أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهو ما يعرفه العمال جيدا، مضيفاً أن الرئيس السيسي، قاد مصر خلال فترة صعبة من تاريخها، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققها للبلاد كانت كبيرة وعديدة وفي مختلف المجالات والقطاعات على مدار السنوات الماضية.

أهمية دعم الرئيس السيسي

وشدد «إبراهيم»، في بيان، على أهمية دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته، ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفي المنطقة العربية، مثمنا دعم للرئيس لفلسطين ورفض تهجير أهالي غزة.

جدير بالذكر، أن النقابة العامة للغزل والنسيج، تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل من القطاعيين العام والخاص، في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.