إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شرق نابلس

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الهلال الأحمر بنابلس، بأن شابا يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بالرصاص الحي، وجار نقله الى المستشفى، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة قفين، شمال طولكرم.

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في أحياء البلدة، خاصة الحي الشرقي ومنطقة حاووز المياه، واعتلت أسطح عدد من البنايات، وسط إطلاق الأعيرة النارية بين الفينة والأخرى.

مستوطنون يقتحمون نبع مياه فلسطيني

واستمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نبعي مياه في قرية قريوت، جنوب نابلس.

ونقلت «وفا» عن الناشط في مقاومة الاستيطان بشار قريوتي أن مجموعة من المستعمرين اقتحمت نبع قريوت جنوب القرية، ونبع سيلون غربا الذي هدمه مستعمرون قبل نحو أسبوعين، مؤكدًا أن المستعمرين يقتحمون بشكل أسبوعي نبع المياه بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أغلقوا منذ شهر تقريبا الطرق المؤدية للنبع بالسواتر الترابية، لمنع وصول المواطنين إلى المنطقة.