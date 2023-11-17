رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أكد أن غزة تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، وهم لا يريدون شيئًا سوى السلام.

أضاف «أشتيه»: «نأمل وضع حلول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعيش في سلام، ونريد برنامجا وخطة زمنية لإنهاء الاحتلال، ولدينا الحق في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».

ووفقا لآخر الاحصائيات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8505 أطنان لصالح غزة، مقدمة من «مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6740 طنا، وقدم عدد من الدول العربية العدديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية».