النائبة نيفين حمدي تثمن استجابة الرئيس السيسي لمناشدة أطفال غزة للعلاج في مصر

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة علاج الطفل الفلسطيني، عبدالله كحيل في المستشفيات المصرية الكبرى، استجابة لمناشدة الطفل الفلسطيني المسؤولين المصريين بعلاجه جراء إصابة خطيرة تعرضت له قدميه وتخوفه من تطور حالته، ما قد يضطر الأطباء إلى بترها، وكذلك الأطفال حديثي الولادة، من قطاع غزة حفاظاً على حياتهم.

المساعي المصرية لنجدة أهالي غزة

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إنّ توجيهات الرئيس السيسي جاءت في إطار الجهود المصرية المكثفه لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في فلسطين وغزة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والمساعدة والمسانده ما يعانيه من دمار وحصار جراء حرب الابادة الجماعية الوحشية التي يشنها العدوان الاسرائيلي علي أهالي القطاع، مؤكدة أن مصر تسطر من جديد «ملحمة إنسانية» تسجل في تاريخها المشرف تجاه مواقفها بجانب الأشقاء في المحن والازمات.

وكشفت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن وجود مساع واتصالات مصرية مكثفة، لسرعة نقل الأطفال حديثي الولادة والمصابين من مستشفيات قطاع غزة إلى مصر، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي حفاظاً على حياتهم، مشيرة إلى أن حياة أكثر من مليون طفل في غزة مهددة نتيجه نقص الوقود والأدوية والإسعافات وانهيار الخدمات الصحية، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء بذل كل الإمكانات المتاحه لإسعافهم وإبقائهم على قيد الحياة، بعد توقف وحدة العناية المركز والحضانات في المستشفيات التي تم تدميرها وتعطلت نتيجه قطع الكهرباء ونقص الوقود.

مصر على عهدها لمساندة الأشقاء في فلسطين

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن مصر ستظل دائما على عهدها في تحمل مسؤولياتها لمساعدة ودعم أشقائها الفلسطينيين، وبذلها المزيد من الجهود علي المستوى الإنساني والدبلوماسي من أجل الوصول إلى مخرج عاجل من هذا النفق الدموي المظلم، وإنهاء التصعيد الحالي واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلي حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم.

واختتمت نيفين حمدي، قائلة: «إن القيادة السياسية المصرية دائماً ما تستجيب وتسارع وتبادر بتقديم الدعم اللازم حال تعرض أي من الدول الشقيقة لأزمة ما، والتي ستنعكس آثارها السيئة علينا بشكل أساسي، فما بالكم بقطاع غزة فهي بوابتنا الشرقية وجزء من الأمن القومي المصري».