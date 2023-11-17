أحمد الطاهري: مصر حققت إنجازات كبيرة بشكل سريع بإرادة شعبها

استعرض الإعلامي أحمد الطاهري، من خلال تقنية الواقع المعزز إنجازات الدولة المصرية، قائلًا: «10 سنين مرت تحدينا العالم، وبلدنا اتبنت رغم كل التحديات هتعمل إيه في إرادة شعب أقسم على حماية مصر، وقدم الثمن من دم أولاده».

«الطاهري»: ثورة يونيو مصر وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة

وأضاف «الطاهري»، خلال فيديو عرضته شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم، أن «ثورة يونيو مصر وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة، حرب شرسة على الإرهاب، وتثبيت أركان الدولة والتنمية في كل المجالات، الدولة ورئيسها تعاملوا مع كل التحديات بشكل مباشر، إيد بتحارب الإرهاب وإيد بتبني، مصر حققت إنجازات كبيرة بشكل سريع».

مخطط لتحويل سيناء لبؤرة إرهابية

وتابع الإعلامي أحمد الطاهري: «قبل 10 سنين كان المخطط تحويل سيناء لبؤرة إرهابية، النهارده سيناء آمنة مستقرة، إضافة إلى أن الدولة خصصت 610 مليارات جنيه في استثمارات ومشروعات، ورأينا 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا لأهالي سيناء، بجانب مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين».

واختتم الإعلامي أحمد الطاهري: «جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت علينا بشكل كبير، لكن هذا التأثير كان على 100 دولة، ليس على مصر فقط، ولولا عافية اقتصادنا كان التأثير هيكون مرعب».