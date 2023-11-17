أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد إعتماد وكالة الإتحاد الأوروبي لسلامة الطيران «إيازا» لجهاز الطيران التمثيلي: A320 (neo /ceo) هذا، وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي وما يتم عليه من أعمال صيانة وتحديث وكذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

تيسير عملية التفتيش

كما أثنى وفد الوكالة على ما تلقاه من دعم وتوفير لكل متطلبات تيسير عملية التفتيش.

يُذكر أنّ الجهاز يوفر التدريب للطيارين على أحدث الطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط.

الإدارة العامة للجودة

وأشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من مهندسي الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي.