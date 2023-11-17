رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي اقتطع 600 مليون شيكل من الضرائب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 600 مليون شيكل من إيرادات الفلسطينيين الضريبية.

وأضاف «اشتية»، أنَّهم ينتظرون حلاً سياسياً للقضية الفلسطينية في إطار مؤتمر دولي.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني «أكثر من 421 فلسطينيا استشهدوا في الضفة منذ بداية العام».

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8505 أطنان مقدمة من «مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6740 طنا، وقدمت عددا من الدول العربية العدديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية».

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري.