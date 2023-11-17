«الأرصاد»: اضطراب في حالة الطقس بداية من الأحد المقبل.. أمطار غزيرة 70%

تشير التوقعات أن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل درجتين مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق، وأعلنت الأرصاد الجوية أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الأحد 19 نوفمبر والإثنين 20 نوفمبر إذ تشهد البلاد أمطار رعدية.

موعد اضطراب الأحوال الجوية

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس الأيام القادمة تشهد أمطارا رعدية تصل إلى 70% يوم الأحد 19 نوفمبر في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري محافظات، وتكون متوسطة إلى رعدية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وتصل إلى 50%، مع نشاط للرياح في مختلف المحافظات يصل أقصى سرعة لها 70 كيلو متر في الساعة مع اضطراب حركة الملاحة البحرية، إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

حالة الطقس الأيام القادمة

وعن طقس يوم الإثنين 20 نوفمبر، أوضحت الأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون نسبة 70%، وتكون رعدية على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط للرياح في جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وسجلت سرعة الرياح 50 كيلو متر في الساعة، مع استمرار اضطراب حركة الملاحة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس من يوم 21 نوفمبر حتى الخميس 23 نوفمبر تنعدم فرص سقوط الأمطار مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.