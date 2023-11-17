أستاذ علوم سياسية: مصر تسير في أكثر من اتجاه لإدخال المساعدات لغزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تتحرك في اتجاه إدخال الوقود إلى القطاع وتوفير السولار للمستشفيات بصورة كبيرة، والجهود المصرية بالرغم من حالة التعنت الإسرائيلي تمضي في هذا السياق مع حرص مصر بطبيعة الحال على إدخال مجلس من الشاحنات وإدخال المساعدات بصورة كبيرة، وهناك تحرك لمصر في مسارات متعددة، منها المسار المباشر مع السلطات الإسرائيلية.

تقديم المساعدات الشاملة

وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر ضغطت في اتجاه إدخال المساعدات الشاملة والتركيز على ضرورة تقديم المساعدات الشاملة والتركيز على ضرورة إعاشة القطاع لمنع حدوث كارثة بصورة أو بأخرى، والمسار التاني هو محاولة لتأكيد المجتمع الدولي يعني لأى رسالة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص بأن يكون هناك التزام دولي مسؤول عما يجري وليس مقتصرا على إسرائيل، ولكن أيضا من خلال الضغوطات الدولية وخاصة الأمريكية، لإدخال المساعدات.

توفير الخدمات لقطاع غزة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا الأمر مهم للغاية لجملة من الاعتبارات منها عدم إنفراد إسرائيل بالقرار وإدخال المساعدات وعدم ربطه بأي تطورات عسكرية أو أمنية في القطاع يعني الحديث عن إدخال المساعدات مقابل الإفراج عن الرهائن وغيره، بمعنى أن القطاع يجب أن تتوفر له الخدمات في الحد الأدنى منه، مشيرا إلى أن جهد مصر كبير ومقدر وغير مسبوق ولا يعتمد فقط على الضغط المباشر.