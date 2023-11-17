وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة والعليا في السويس.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية العمل بالسويس عن مجموعة من الوظائف الخالية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا في مختلف التخصصات، إذ طالبت إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع السيراميك بمنطقة الأدبية، في محافظة السويس عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المتاحة لعدد من المؤهلات.

فرص العمل بإحدى شركات السيراميك

وتضمن إعلان مديرية العمل بالسويس حاجة إحدى شركات العاملة في مجال تصنيع السيراميك لموظفين لشغل وظائف فنية مختلفة، على أن تقبل الطلبات الخاصة بالراغبين في العمل بمقر الشركة.

شروط الوظائف المطلوبة بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالسويس

وقال حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إحدى شركات السيراميك الكائنة في المنطقة الصناعية بعتاقة بحاجة لشغل عدد من الوظائف، من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

وأضاف «جاد»، أن كل هذه المعلومات معلنة على الموقع الرسمي لوزارة العمل وفق توجيهات وزير العمل حسن محمد حسن شحاتة، وتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بالعمل على تيسير وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة السويس.

وظائف لكيميائيين وفنيين

وأوضح وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، أن الوظائف الشاغرة، تتضمن 3 وظيفة كيميائي، و12 فني لشركة الأخوة للسيراميك وتقبل الطلبات بمقر الشركة بعتاقة.