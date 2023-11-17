الآلاف يتوافدون على مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المنوفية

توافد الآلاف من أهالي محافظة المنوفية، على مقر المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي يقام في أرض المهبط بمدينة شبين الكوم، حيث يتوافد المواطنون من كل المدن والمراكز على مستوى المحافظة للتأكيد على دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

احتفالية كبرى لدعم المرشح السيسي في المنوفية

وقالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اليوم هو يوم احتفالية كبرى لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من كل أبناء محافظة المنوفية، مؤكدة أن ما شهدته مصر من إنجازات على كل المستويات يؤكد أن الرئيس حول مصر إلى دولة حديثة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

الشيخ: مشروعات الرئيس هي سبب دعم الشعب السيسي

وأكد أحمد الشيخ أمين مساعد التنظيم في حزب مستقبل وطن بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع متواجد اليوم للتأكيد على الدعم الكبير من كل فئات الشعب المصري؛ نظرا للمشروعات العملاقة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية في فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.