عاجل| كاف يفجر مفاجأة بشأن رفض المحكمة الرياضية دعوى بيراميدز ضد الأهلي

فجر مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مفاجأة بشأن رفض المحكمة الدولية الرياضية «كاس» دعوى نادي بيراميدز ضد النادي الأهلي، بشأن أحقية - الأول - في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، حيث شارك الأهلي رغم حصوله على المركز الثالث.

وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، ردًا على خطاب المحكمة الرياضية كاس: «كنا نعلم من منذ فترة طويلة رفض المحكمة دعوى نادي بيراميدز، حيث عمل الاتحاد المصري وفقًا للائحة خاصة به، وافق عليها الجميع»، متسائلًا: «كيف توافق على شيء ثم تشتكي؟ كان الأمر واضح من البداية وبالنسبة للاتحاد الأفريقي، لم يكن طرف في الأزمة نهائيًا هو تلقى ترشيحًا من الاتحاد المصري فقط لا غير وكان لديه علم بلائحة الاتحاد المصري».

المحكمة الرياضية تخاطب الاتحاد المصري

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أبلغت الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الماضية بعدم اختصاصه بالشكوى المقدمة من بيراميدز، مؤكدة بأن القرار الصادر من اتحاد الكرة في 4 أكتوبر الماضي يخص الاتحاد المحلي.

وكشفت المحكمة بأن بيراميدز سيتحمل 80% من التكاليف المالية في حين يتحمل الاتحاد المصري 20% من التكاليف.